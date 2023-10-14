Afyonkarahisar'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı

Afyonkarahisar'da Gazze'ye İsrail'in saldırılarına tepki için çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı basın açıklaması yapıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile pankartla bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Anıtpark'ta buluştu.

Tekbir getiren grup, İsrail ve Amerike Birleşik Devletleri aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasında bulunan Ulaştırma Memur-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Tahsin Hanlı, bugün Türkiye genelinde İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek için alanlara indiklerini söyledi.

İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için burada olduklarını dile getiren Hanlı, şöyle konuştu:

"İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. İşte, bu rejime karşı direnen bir avuç insan bugün, bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin’de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ve insanlık ölüyor."

Hanlı, taraflarının postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinlilerin haklı davalarının yanlarında olduklarını da sözlerine ekledi.​​​​​​​