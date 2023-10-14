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        Afyonkarahisar'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi

        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:54
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        Afyonkarahisar'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

        Dernek üyeleri ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, bir grup Kızılay gönüllüsü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "farkındalık" yürüyüşü için İmaret Camisi önünde buluştu.

        Bir süre trafikteki araçlara görme engelliler hakkında broşür dağıtıldı.

        Burada kırmızı şeritle gözleri bağlanan Keklik, Ay ve Yağan, ellerinde beyaz bastonlarla, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ve görme engellilerle birlikte Anıtpark'a kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından Keklik, gazetecilere, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek kurum temsilcilerine teşekkür etti.

        Beyaz bastonun görme engellileri özgürleştiren ve sosyalleştiren bir unsur olduğunu belirten Keklik, "Ülkemizde son yıllarda görme engelli bireylerimiz için çok önemli çalışmalar yapıldı. Afyonkarahisar'da da Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, bu noktada gerekli adımları atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. İnşallah, engelsiz bir şehir ve gelecek temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Erdoğan da her yıl 7-15 Ekim tarihlerinin "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak farkındalık yaratmak için kutlandığını vurguladı.

        Beyaz bastonun kendileri için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Biz hayatımızı beyaz bastonla idame ettiriyoruz. Açıkçası, her zaman yanımıza birini bulmak zorunda olmamız gerekiyor. Tek başımıza evimize, işimize ve markete beyaz bastonumuzla gidiyoruz. " dedi.

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