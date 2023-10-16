Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:27 facebook

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