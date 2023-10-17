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        Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:16
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        Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin yurt dışından gelen araçları parçalayıp sattıkları, hurda araçların şasilerini değiştirdikleri, yurt dışından getirilen araçları sahte plakalarla sattıkları, resmi belgede sahtecilik yaptıklarını tespit etti.

        Afyonkarahisar, Antalya, Kütahya, Uşak ve Niğde'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 2 gümrük kaçağı araç, çok sayıda sahte belge ve dijital materyal bulundu.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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