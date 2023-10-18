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        19 Ekim Muhtarlar Günü

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:53
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        19 Ekim Muhtarlar Günü
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Başkan Zeybek mesajında, demokrasinin ilk halkasını muhtarların oluşturduğunu ifade etti.

        Mesajında, muhtarların halkla yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Zeybek, şöyle devam etti:

        "Afyonkarahisar Belediyesi olarak, tüm muhtarlarla dayanışma halindeyiz. Onlardan gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendiriyor, yaşanan sıkıntılara birlikte çözüm arıyoruz.Hemşerilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit ederek yetkili makamlara ileten, demokrasiye katkı sağlayan muhtarlar, devletin gören gözü, işiten kulağıdırlar. Muhtarlar vatandaşların devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapıdır. Bu bilinç ile muhtarlar halkın her zaman yanında ve hizmetinde olmuşlardır."

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