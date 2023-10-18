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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı Anıtkaya köyünde bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:38
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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı Anıtkaya köyünde bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda şarampolde yanmış bir araç bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada yanmış aracın A.A'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma timleri A.A'nın son görüştüğü kişi olan R.D'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin yer göstermesi üzerine A.A'nın cesedini gömüldüğü yerden çıkardı. A.A'nın sopayla darbedilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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