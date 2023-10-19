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        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:45
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        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.E, (52) idaresindeki 48 TK 248 plakalı otomobil, Susuz köyü yakınlarında Ö.D'nin (34) kullandığı 03 UE 207 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, sürücü M.E. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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