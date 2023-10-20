Sandıklı'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drone destekli trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Giriş: 20.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:41
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drone destekli trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kentte, vatandaşların huzur ve güvenliği amacıyla denetim yapıldı.
Drone destekli uygulamada, sürücülere 40 bin lira ceza kesildi.
Denetimlerde tescilsiz motosikletler de trafikten men edildi.