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        Sandıklı'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drone destekli trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:41
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        Sandıklı'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drone destekli trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kentte, vatandaşların huzur ve güvenliği amacıyla denetim yapıldı.

        Drone destekli uygulamada, sürücülere 40 bin lira ceza kesildi.

        Denetimlerde tescilsiz motosikletler de trafikten men edildi.​​​​​​​

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