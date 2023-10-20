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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partinin ve örgütün 6 Kasım günü ayağa kalkacağını belirterek, "Önümüzdeki yerel seçimleri ve ilk genel seçimleri alacak. Hepimize ihtiyaç var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:48
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partinin ve örgütün 6 Kasım günü ayağa kalkacağını belirterek, "Önümüzdeki yerel seçimleri ve ilk genel seçimleri alacak. Hepimize ihtiyaç var." dedi.

        Özel, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, kente her geldiğinde, örgütün her zaman kendisini bağrına bastığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'yi yönetecek ve kadrolarından güç alacak genel başkan adayı olarak geldiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

        "Parti içi çok farklı mücadele olabilir. Geçmişte kötü örnekleri var. Ama ne benden, ne ekip arkadaşlarımızdan bundan önce duymadığınız gibi bundan sonra da partimizi yapılacak kurultaydan sonra sıkıntıya sokacak, mevcut genel başkanımızı hırpalayacak, kendisini rencide edecek, parti içi mücadelenin dozunu kaçırıp babaevini kırıp dökecek, yakıp yıkacak bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Çünkü bu parti ve örgüt, 6 Kasım günü ayağa kalkacak. Önümüzdeki yerel seçimleri ve ilk genel seçimleri alacak. Hepimize ihtiyaç var."

        - "Madden ve manen örgütü yalnız bırakmayan bir genel başkan vadediyorum"

        Özel, Milli Mücadele'nin başladığı Afyonkarahisar'da iki ilçe ve iki belde belediyesine gönlünün razı gelmediğini vurguladı.

        Bu cumhuriyet kentinde "partinin ayağa kalkıp, hak ettiği noktalara ve başarılara ulaşana kadar" gerekirse ayda bir gelip örgütle çalışacağını anlatan Özel, "Size koşan, terleyen, sizinle birlikte çalışan, sizinle birlikte başaran bir genel başkan vadediyorum. Size, örgütüne inanan, güvenen ve örgütünün arkasında duran, madden ve manen örgütü yalnız bırakmayan bir genel başkan vadediyorum. Ankara'dan kararlar veren, tercihler yapan ve o tercihi Afyonkarahisar'a dayatan değil, örgütüne kulak veren, örgütünün önüne sandığı koyan, ön seçimi yapan, örgütünü dinleyen bir genel başkan vadediyorum." diye konuştu.

        Özel, CHP için önemli bir yolculuğun başladığını dile getirdi.

        Bu yolculuğun 15 Eylül'de adaylığının açıklanmasıyla başladığına dikkati çeken Özel, "Bu örgütün bir umuda, bir heyecana, ortaklaştığı ve inandığı bir hayal uğrunda yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı vardı. Biraz önce Kütahya'da, şimdi burada hafta içi mesai saati müsait olmayan bir gün ve saatte bir masanın başında 10-15 kişi oturup konuşmaya gidilirken bu süreçlerde, Kütahya'da sabah miting yaptık. Afyonkarahisar'da içeriye giremedik. Buralardasınız, bizimlesiniz. Değişim için, yüreğinizi ortaya koyuyorsunuz. Size inanıyorum, güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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