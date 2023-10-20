Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan şahin ve kartal doğaya salındı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi edilen şahin ve kartal doğaya bırakıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi edilen şahin ve kartal doğaya bırakıldı.
Kentte, farklı zamanlarda AKÜREM'e getirilen kızıl şahin ile küçük orman kartalının tedavileri tamamlandı.
Kuşları, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, beraberindekilerle doğaya saldı.
Aytekin, gazetecilere, kızıl şahin ve kartalın gerekli bakım, besleme ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.
Sağlığına kavuşan kuşları yaban hayatıyla buluşturduklarını belirten Aytekin, "Tabii orman kartalı olduğu için 1903 Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanımızı da çağırdık. Farkındalık anlamında bize katkı veriyorlar." dedi.