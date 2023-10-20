Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan şahin ve kartal doğaya salındı

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi edilen şahin ve kartal doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan şahin ve kartal doğaya salındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) tedavi edilen şahin ve kartal doğaya bırakıldı.

        Kentte, farklı zamanlarda AKÜREM'e getirilen kızıl şahin ile küçük orman kartalının tedavileri tamamlandı.

        Kuşları, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, beraberindekilerle doğaya saldı.

        Aytekin, gazetecilere, kızıl şahin ve kartalın gerekli bakım, besleme ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

        Sağlığına kavuşan kuşları yaban hayatıyla buluşturduklarını belirten Aytekin, "Tabii orman kartalı olduğu için 1903 Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanımızı da çağırdık. Farkındalık anlamında bize katkı veriyorlar." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Sandıklı'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
        Sandıklı'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
        Afyonkarahisar'da kamyon ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyon ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutukl...
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutukl...
        19 Ekim Muhtarlar Günü
        19 Ekim Muhtarlar Günü