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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:36
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        H.Ç, (48) idaresindeki 03 AAL 387 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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