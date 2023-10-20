Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
H.Ç, (48) idaresindeki 03 AAL 387 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.