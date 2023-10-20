Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktör ile iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktör ile iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ş.Ö. (68) idaresindeki 09 ADV 409 plakalı traktör, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunun 3. kilometresinde İ.Y'nin kullandığı 03 AFB 42 plakalı otomobil ve Ş.B. (23) yönetimindeki 34 COG 120 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlardaki S.K. (65) ile C.Y. (23) yaralandı.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.