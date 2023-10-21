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        Akdeniz Ülkeleri Muaythai Açık Kupası'na Afyonkarahisar'dan 5 sporcu katılacak

        Afyonkarahisar'dan 5 sporcu, Akdeniz Ülkeleri Muaythai Açık Kupası'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:29
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        Akdeniz Ülkeleri Muaythai Açık Kupası'na Afyonkarahisar'dan 5 sporcu katılacak
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        Afyonkarahisar'dan 5 sporcu, Akdeniz Ülkeleri Muaythai Açık Kupası'nda mücadele edecek.

        Türkiye Muaythai Milli Takım Antrenörü Serdar Şanlı, AA muhabirine, Yunanistan'ın Loutraki şehrinde 2-6 Kasım'da düzenlenecek turnuvaya, Türkiye'den 19 sporcunun katılacağını söyledi.

        Bu sporcuların 5'inin Afyonkarahisar'dan olduğunu ve 3 farklı kategoride mücadele edeceklerini dile getiren Şanlı, şöyle konuştu:

        "Türkiye Muaythai Federasyonumuz, son 3 yıldır dünyada ilk sırada yer alıyor. Bizde, katılacağımız Akdeniz Ülkeleri Muaythai Açık Kupası'nda bunu sürdürmek istiyoruz. Bu turnuvalarda Afyonkarahisar'ın adını en iyi şekilde duyurmak için çaba sarf diyoruz."

        Şanlı, Türkiye ve dünya şampiyonalarında Afyonkarahisar'dan sporcuların derece elde ettiğini vurguladı.

        Türkiye'de muaythai branşında Afyonkarahisar'ın lokomotif olduğunu aktaran Şanlı, "Akdeniz Ülkeleri Muaythai Açık Kupası'nda ter dökecek 5 sporcumuz şampiyon olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Sadece bu turnuvada değil, önümüzdeki yılki dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeyi amaçlıyor." dedi.

        - Sporcular şampiyon olmak istiyor

        Turnuvada büyükler kategorisinde mücadele edecek Batuhan Şanlı, Beytullah Koçak ve Onur Turan da en iyi şekilde milli takımı temsil edip şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

        Gençler kategorisinde ter dökecek Saruhan Şanlı ise, turnuvada birinci olup Türkiye ve ailesini gururlandırmak istediğini söyledi.​​​​​​​

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