Afyonkarahisar'da 46 afet gönüllüsüne eğitim verildi
Afyonkarahisar'da, Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME/SAR) ekibine eğitim verildi.
Afyonkarahisar'da, Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME/SAR) ekibine eğitim verildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla MAG-AME/SAR'ın 46 kişilik ekibine, AFAD Afyonkarahisar Eğitim Tesisleri'nde uzman personel gözetiminde kentsel arama kurtarma ve orta sınıf akreditasyon hazırlayıcı eğitim verildiği belirtildi.
Eğitimin ardından gece ve gündüz tatbikatı yapıldığı aktarılan açıklamada, tatbikatta enkazda sismik, akustik dinleme, yatay kirli ve dikey temiz çalışma, kirli kolon kırma, metal plaka kesme, beton bloğu kaldırma, hidrolik ve vinç, tahkimat, yatay, dikey istasyon kurma, yüksekten ve derinden kurtarma tekniklerinin öğretildiği ifade edildi.