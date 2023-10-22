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        Afyonkarahisar'da bir tırda kaçak 6 milyon makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da durdurulan bir tırda 6 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:11
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        Afyonkarahisar'da bir tırda kaçak 6 milyon makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da durdurulan bir tırda 6 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmada, şüphe üzerine F.K'nin kullandığı tır durduruldu. Ekiplerce sürücünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı.

        Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı.

        Tırda 6 milyon dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Koliler içerisinde istiflenen makaronlara ele konuldu.

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