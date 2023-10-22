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        Sandıklı'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:41
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        Sandıklı'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

        Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu mitingde, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İsrail'in saldırıları protesto edildi, Filistin'e destek sloganları atıldı.

        Sandıklı'daki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde "Filistin yalnız değildir", "Soykırıma hayır", "Terörist Bebek Katili İsrail", "Filistin 80 yıldır işgal altında" ve "Filistin'de soykırımı durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

        STK temsilcilerinin birer konuşma yaptığı mitingde siyonizme karşı onurluca direnen Filistinlilere omuz vermek ve kutlu direnişi selamlamak için toplanıldığı ifade edildi.

        Haklı davasında Filistin'in yanında olduklarını ifade eden grup yapılan dua sonrası dağıldı.

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