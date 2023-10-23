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        Afyonkarahisar'da bal kabağı hasadı başladı

        Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde bal kabağı hasadı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:54
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        Afyonkarahisar'da bal kabağı hasadı başladı
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        Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde bal kabağı hasadı yapılıyor.

        Bölgedeki 3 bin dekarlık patates tarlalarında "ara ziraat" şeklinde yetiştirilen bal kabaklarının ağırlığı 30 ile 40 kilogram arasında değişiyor.

        Nuribey Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, AA muhabirine, bal kabağında verimin güzel olduğunu söyledi.

        Kentte yetiştirilen bal kabaklarının lezzetinin ülke genelinde bilindiğini aktaran Çakmak, "Arazilerimizde yetiştirdiğimiz kestane cinsi bal kabaklarımız genellikle büyükşehirlerden talep görüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya yoğun sevkiyatlarımız oluyor. Hasat sezonunda bal kabağının kilogram fiyatları da 6-8 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

        Bal kabağı üreticisi Mahmut Doğan ise ürünün rekoltesinin de fiyatının da üreticiyi memnun ettiğini ifade etti.

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