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        SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Okyay: "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok stratejik yatırımlardır"

        Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, savunma sanayisindeki yatırımların çok stratejik olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:04
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        SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Okyay: "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok stratejik yatırımlardır"
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        Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, savunma sanayisindeki yatırımların çok stratejik olduğunu belirtti.

        Okyay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in davetlisi olarak kente geldi. Okyay, burada, savunma sanayisi alanında kentte yapılabilecek yatırım planlamalarının görüşüldüğü toplantıya katıldı.

        Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Okyay, kentte savunma sanayisinde atılım yapmak için nasıl bir altyapı ve hazırlık gerektiğini konuştuklarını söyledi.

        SASAD olarak tecrübelerini paylaştıklarını anlatan Okyay, şunları kaydetti:

        "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok stratejik yatırımlardır. Bu stratejik yatırımların da çok iyi düşünülmesi ve planlanması önemlidir. Bu sektörde Savunma Sanayii Başkanlığının lokomotif bir rolü vardır. Çünkü bu sektör diğerlerinden farklıdır. Afyonkarahisar bu yatırıma yüzde 100 hazır mıdır? Mutlaka ek bir çalışma gerekecektir fakat Türkiye'deki birçok ile göre bence çok daha hazır. Özellikle coğrafi konumu büyük bir avantaj, iyi bir üniversitesi var. Bu şehir, potansiyeli olan bir şehir."

        Zeybek de Afyonkarahisar'ın mermeriyle, termaliyle ünlü olduğuna dikkati çekerek, "Afyonkarahisar merkezi konumda bir il. Sanayi sektöründe, özellikle de son zamanlarda savunma sanayisi alanında gerçekten ülkemizin gururla anabileceği bir konuma geldi. Biz de bu noktada ildeki yatırım arsalarımızı da dernek yönetim kurulu üyelerine göstereceğiz." dedi.

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