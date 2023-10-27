Afyonkarahisar'da tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin doğaya bırakıldı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin doğaya salındı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ve Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile merkezi ziyaret etti.

Merkezde tedavileri devam eden yaban hayvanlarının durumları hakkında bilgi alan Yiğitbaşı, beraberindekilerle tedavileri tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahini doğal ortamlarına bıraktı.

Yiğitbaşı, AKÜREM bünyesinde özveriyle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

AKÜREM'in çevre illere de hizmet veren Türkiye'de 6. rehabilitasyon merkezinden biri olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar olarak çevre illerden yoğun ilgi ve talep alıyoruz." dedi.