Afyonkarahisar'daki "Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen "Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivalin, Hattat Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman Türk ordusunun milli mücadelenin ateşini yaktığı Afyonkarahisar'da geçen yıl Büyük Taarruz'un 100. yılının kutlanıp söz konusu festivalin ilkinin yapıldığını söyledi.

Bu yıl da aynı temayla festivalin ikincisini düzenlediklerini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için gün sayıyoruz. Burada yine aynı coşku ve gururu yaşıyoruz. Gerçekten bu topraklarda çok heyecanlı bir atmosfer var. İşte bu direnişin kilit şehrinde festivale ev sahipliği yapmakta çok anlamlı."

Festivalin Koordinatörü Ahmet Bikiç de 4 günlük süreçte Afyonkarahisar'daki üniversitelerde ve cezaevlerinde söyleşiler yapıldığını dile getirdi.

Bu yıl festivaldeki film içeriklerinin 29 Ekim, 15 Temmuz ve Gazze'yle ilgili olduğunu aktaran Bikiç, "Önümüzdeki yıl festivalimizi daha da büyütmeyi ve geniş kitlelere ulaştırmayı istiyoruz. Daha fazla film temasıyla da gençlere ve Afyonkarahisar halkına hitap etmeyi hedefliyoruz.."dedi.

Festivalde birincilik ödülünü yönetmenliğini Turan Haste'nin yaptığı "Rutubet" filmi, ikinciliği Abdurrahim Karabulut ile Mahsun Celayir'in eseri olan "Dıstan", üçüncülüğü ise Emre Sefer'in "Babamın Öldüğü Gün" filmi kazandı. Büyük Taarruz Özel Ödülü de Ahmet Toklu'nun "Harman" eseri layık görüldü. Dereceye girenlere plaket ve para ödüllerini Vali Yiğitbaşı takdim etti.

122 ülkeden 2 bin 876 filmin gösterildiği festivalin ödül töreninde, Nurdan Albamya İnce'nin "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" isimli tiyatro oyunu da seyirciyle buluştu.