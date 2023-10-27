Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'daki "Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen "Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'daki "Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen "Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivalin, Hattat Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman Türk ordusunun milli mücadelenin ateşini yaktığı Afyonkarahisar'da geçen yıl Büyük Taarruz'un 100. yılının kutlanıp söz konusu festivalin ilkinin yapıldığını söyledi.

        Bu yıl da aynı temayla festivalin ikincisini düzenlediklerini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için gün sayıyoruz. Burada yine aynı coşku ve gururu yaşıyoruz. Gerçekten bu topraklarda çok heyecanlı bir atmosfer var. İşte bu direnişin kilit şehrinde festivale ev sahipliği yapmakta çok anlamlı."

        Festivalin Koordinatörü Ahmet Bikiç de 4 günlük süreçte Afyonkarahisar'daki üniversitelerde ve cezaevlerinde söyleşiler yapıldığını dile getirdi.

        Bu yıl festivaldeki film içeriklerinin 29 Ekim, 15 Temmuz ve Gazze'yle ilgili olduğunu aktaran Bikiç, "Önümüzdeki yıl festivalimizi daha da büyütmeyi ve geniş kitlelere ulaştırmayı istiyoruz. Daha fazla film temasıyla da gençlere ve Afyonkarahisar halkına hitap etmeyi hedefliyoruz.."dedi.

        Festivalde birincilik ödülünü yönetmenliğini Turan Haste'nin yaptığı "Rutubet" filmi, ikinciliği Abdurrahim Karabulut ile Mahsun Celayir'in eseri olan "Dıstan", üçüncülüğü ise Emre Sefer'in "Babamın Öldüğü Gün" filmi kazandı. Büyük Taarruz Özel Ödülü de Ahmet Toklu'nun "Harman" eseri layık görüldü. Dereceye girenlere plaket ve para ödüllerini Vali Yiğitbaşı takdim etti.

        122 ülkeden 2 bin 876 filmin gösterildiği festivalin ödül töreninde, Nurdan Albamya İnce'nin "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" isimli tiyatro oyunu da seyirciyle buluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bir tırda 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da bir tırda 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şa...
        Afyonkarahisar'da tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şa...
        SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Okyay: "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok s...
        SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Okyay: "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok s...
        Afyonkarahisar'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü
        Afyonkarahisar'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü