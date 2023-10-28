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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:15
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yiğitbaşı, mesajında, Cumhuriyetin 100. yaşını aynı coşku ve heyecan içinde kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu onuru yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet, tarihi boyunca hürriyet ve istiklali için haklı mücadelelere girişmiş aziz milletimizin, 20. asırda varlığını sürdürme ve tarih kurucu konumunu muhafaza etme azminin sonucu olarak kurulmuştur. Bugün, iktisadi, siyasi ve kültürel anlamda büyük kazanımlarını yanına alarak 100. yaşına girmiş bir Cumhuriyet, bağımsızlığımızı tahkim etmek için attığımız adımların en önemlisidir."

        Cumhuriyetin kuruluşundaki ortak milli duygu ve değerler etrafında kenetlenerek bugüne geldiği belirten Yiğitbaşı, "Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başararak Cumhuriyet'i bu yaşına erdirmiştir. Bizler de aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacak ve daha büyük zafer ve başarılarla yarınlara taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100. yaşını ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

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