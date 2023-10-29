Çay'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çay ilçesini ziyaret etti.

Pazarağaç beldesi ile İnli köyünde dökülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yurdunuseven, burada yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnli köyümüzde yapımı tamamlanarak hizmete giren 13 kilometre uzunluğundaki yol yaklaşık 30 milyon liraya mal olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Yurdunuseven'e, ziyaretlerinde, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AK Parti Çay İlçe Başkanı Ercan Şapçı, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara ve partililer eşlik etti.

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Dörtyol Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş, burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, müzikli gösterileri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.