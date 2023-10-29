MHP'li Büyükataman, Afyonkarahisar'daki Atlı Spor Tesisleri'nin açılışında konuştu: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, rahvan at yarışlarının Türkiye'de çok yaygın bir geleneksel spor dalı olduğunu belirterek, "Futboldan sonra belki seyircisi en fazla olan geleneksel sporlarımızın başında rahvan yarışları geliyor." dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, rahvan at yarışlarının Türkiye'de çok yaygın bir geleneksel spor dalı olduğunu belirterek, "Futboldan sonra belki seyircisi en fazla olan geleneksel sporlarımızın başında rahvan yarışları geliyor." dedi.

Büyükataman, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Atlı Spor Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi bir günde Afyonkarahisar'da bulunduğu için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tesisin Afyonkarahisar'a çok yakıştığını dile getiren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Rahvan sporlarına ilgim nedeniyle, Atlı Spor Tesisi'nin yapımını ve çalışmalarını başından itibaren takip etmeye gayret ettim. Federasyon ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çok samimi çabalarına şahit oldum. Rahvan, Türkiye'de çok yaygın bir geleneksel spor dalı. Futboldan sonra belki seyircisi en fazla olan geleneksel sporlarımızın başında rahvan yarışları geliyor. Bu itibarla, güzide şehrimiz Afyonkarahisar'a böyle bir tesisin kazandırılmış olması, örnek teşkil etmesi anlamında da çok kıymetli."

Büyükataman, açılış töreninin ardından Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını belirterek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da şampiyonanın yapılacağı gün kente Atlı Spor Tesisi'nin kazandırılmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Cumhuriyet'in 100. yılında açılışını yaptıkları tesisin geleneksel spor dallarından olan rahvan at yarışlarının buluşma noktası olacağını vurguladı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da Afyonkarahisar'da açılışını yaptıkları Atlı Spor Tesisi'nin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Zeki Geneloğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.

Açılışı yapılan tesiste Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.