Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi
Sandıklı ilçesinde Cumhuriyetin 100.'ncü yılı dolayısıyla bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi.
Sandıklı ilçesinde Cumhuriyetin 100.'ncü yılı dolayısıyla bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi.
Düzenlenen turnuvaya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta ve Burdur illerinden 28 bilardo tutkunu katıldı.
Müsabakalar sonunda birinciliği Isparta'dan katılan Süleyman Boz ve Sandıklı'dan katılan Ahmet Şimşek, ikinciliği Sandıklı'dan katılan İsmail Yağız ve Afyonkarahisar'dan katılan Enver Mut paylaştı.
Dereceye giren bilardoculara ödül ve kupalarını turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel tarafından verildi.