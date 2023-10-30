Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi

        Sandıklı ilçesinde Cumhuriyetin 100.'ncü yılı dolayısıyla bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı ilçesinde Cumhuriyetin 100.'ncü yılı dolayısıyla bölgesel bilardo turnuvası düzenlendi.

        Düzenlenen turnuvaya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta ve Burdur illerinden 28 bilardo tutkunu katıldı.

        Müsabakalar sonunda birinciliği Isparta'dan katılan Süleyman Boz ve Sandıklı'dan katılan Ahmet Şimşek, ikinciliği Sandıklı'dan katılan İsmail Yağız ve Afyonkarahisar'dan katılan Enver Mut paylaştı.

        Dereceye giren bilardoculara ödül ve kupalarını turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel tarafından verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu

        Benzer Haberler

        MHP'li Büyükataman, Afyonkarahisar'daki Atlı Spor Tesisleri'nin açılışında...
        MHP'li Büyükataman, Afyonkarahisar'daki Atlı Spor Tesisleri'nin açılışında...
        Çay'dan kısa kısa
        Çay'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da fener alayı düzenlendi
        Afyonkarahisar'da fener alayı düzenlendi
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı tarım aracı sürücüsü öld...
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı tarım aracı sürücüsü öld...