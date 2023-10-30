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        Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Afyonkarahisar'da bir lisede 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:15
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        Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Afyonkarahisar'da bir lisede 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

        Rahatsızlıkları devam eden 5 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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