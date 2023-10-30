Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Bakü'de Engelsiz Müzik Konseri

        Bakü'de Uluslararası Mugam Merkezi'nde "Engelsiz Müzik Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakü'de Engelsiz Müzik Konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakü'de Uluslararası Mugam Merkezi'nde "Engelsiz Müzik Konseri" düzenlendi.

        Ünlü Cadenza Contemporary Orkestrası eşliğinde, Azerbaycan ve Türkiye'den otizmli müzisyenler performans gösterdi.

        Konsere, Türkiye adına Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı mezunu olan ve halen üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan otizmli Koral Erdeniz katıldı.

        Erdeniz'e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın vakfı olan "Birge ve Sağlam Birliğinin" Otizm Merkezinde eğitim gören otizmli Hüseyin Niftaliyev de öğretmeniyle katıldı.

        Konser sonrasında, tüm Türk devletleri arasındaki kültür bağını geliştirmek amaçlı otizmli müzisyenlerin katılacakları konserler dizisi yapılmasına karar verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye k...
        Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye k...
        Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi
        Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi
        MHP'li Büyükataman, Afyonkarahisar'daki Atlı Spor Tesisleri'nin açılışında...
        MHP'li Büyükataman, Afyonkarahisar'daki Atlı Spor Tesisleri'nin açılışında...
        Çay'dan kısa kısa
        Çay'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa