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        Afyonkarahisar'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:29
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        Afyonkarahisar'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin araç satışı üzerinden 510 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        A.K. (30) Mersin'de, A.Y.A. (21) Osmaniye'de yakalandı.

        Şüphelilerin Afyonkarahisar'a getirildikleri ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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