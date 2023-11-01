Afyonkarahisar'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin araç satışı üzerinden 510 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
A.K. (30) Mersin'de, A.Y.A. (21) Osmaniye'de yakalandı.
Şüphelilerin Afyonkarahisar'a getirildikleri ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.