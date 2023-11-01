Afyonkarahisar'da jandarma personeli kan bağışında bulundu
Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 100 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 100 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile kurum personeli, hafta kapsamında Türk Kızılay Afyonkarahisar Kan Merkezine kan bağışı yaptı.
Yağan, jandarma olarak her zaman Türk Kızılayı'nın yanında olduklarını ifade etti.