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        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:07
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        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru F.A. ile 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen H.İ.Y'nin adresleri tespit edildi.

        Ekipler F.A'yı Eşrefpaşa Mahallesi'nde, H.İ.Y'yi ise Selçuk Mahallesi'nde yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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