Afyonkarahisar'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde 31 Ekim'de H.K, aralarında husumet bulunan D.K, R.K, Y.K. ve R.K. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda H.K. bıçakla yaralanıp darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.K, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheliler D.K, R.K, Y.K. ile R.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.