Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde 31 Ekim'de H.K, aralarında husumet bulunan D.K, R.K, Y.K. ve R.K. ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.K. bıçakla yaralanıp darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        H.K, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, şüpheliler D.K, R.K, Y.K. ile R.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, kentteki yatırımları gazetecilere a...
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, kentteki yatırımları gazetecilere a...
        Sinan Yücer, Afyonspor'un yeni teknik direktörü oldu
        Sinan Yücer, Afyonspor'un yeni teknik direktörü oldu
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da jandarma personeli kan bağışında bulundu
        Afyonkarahisar'da jandarma personeli kan bağışında bulundu
        Sandıklı'da Proje Koordinasyon Birimi kuruldu
        Sandıklı'da Proje Koordinasyon Birimi kuruldu