Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen ev, iş yeri ve iki araçta yapılan aramada, 14 bin 200 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 137 elektronik sigara, 1720 elektronik sigara likiti, 1600 sigara filtresi, 8,5 kilogram nargile tütünü, 25 paket kıyılmış tütün, 365 kilogram mentol topu ile 13 bin 550 mentol topları bulunan tüp ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan N. A, U. A. ile Y. T. A'ya adli işlem uygulandı.