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        Afyonkarahisar'da bölgesel yüzme yarışları başladı

        Afyonkarahisar'da yüzme branşında "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:32
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        Afyonkarahisar'da bölgesel yüzme yarışları başladı
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        Afyonkarahisar'da yüzme branşında "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları" başladı.

        Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara, 15 farklı ilden 553 sporcu katılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, ulusal gelişim projesinin genç yaş kategorisindeki yüzme sporunun desteklenmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

        Kasapoğlu ile Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Sami Çetinaktı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey, yüzme yarışlarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

        Müsabakalar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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