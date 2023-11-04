Afyonkarahisar'da bölgesel yüzme yarışları başladı

Afyonkarahisar'da yüzme branşında "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları" başladı.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara, 15 farklı ilden 553 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, ulusal gelişim projesinin genç yaş kategorisindeki yüzme sporunun desteklenmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu ile Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Sami Çetinaktı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey, yüzme yarışlarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Müsabakalar yarın sona erecek.