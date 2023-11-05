Afyonkarahisar'da "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Konseri" düzenlendi

Afyonkarahisar Belediyesince düzenlenen "Necip Fazıl Kısakürek'i Vefatının 40. Yılında Anma Konseri"nde AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, orkestrasıyla sahne aldı.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki programda Arzen, müzisyen Sezen Kiremit ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, programda yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek'i ölümün 40. yılında rahmetle yad etti.

Yurdunuseven, "Şairler şiirleriyle anılır. Bugün burada İstanbul milletvekilimiz Yücel Arzen ve orkestrasıyla beraber şiiri müzikle kaynaştıracağız. Ortaya da çok güzel eserler ortaya çıktı." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de üniversite öğrencileriyle şiirin ve fikrin üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i anma gecesinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konsere, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.