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        Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle 2 kişiyi yaralayan şüpheli ile kuzeni yakalandı

        Afyonkarahisar'da evinin önünde tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli ile yanındaki kuzeni gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:55
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        Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle 2 kişiyi yaralayan şüpheli ile kuzeni yakalandı
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        Afyonkarahisar’da evinin önünde tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli ile yanındaki kuzeni gözaltına alındı.

        İddiaya göre, K.E. (31) ile kuzeni K.E. (19), Kocatepe yolu Kümevleri Mevkisi'nde husumetlisi M.Ö'yle (40) konuşmak için evine gitti.

        Kapıyı açan M.Ö'nün babası Ş.Ö. (65), gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Sesleri duyarak kapıya gelen M.Ö. ile yeğeni C.Ö. (54) de tartışmaya dahil oldu.

        Kavgaya dönüşen olayda K.E. (31), yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

        Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Ö. ile C.Ö. yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaçan şüpheli ve kuzeni gözaltına alındı, suç aleti tüfeğe el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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