Afyonkarahisar'da av tüfeğiyle 2 kişiyi yaralayan şüpheli ile kuzeni yakalandı Afyonkarahisar'da evinin önünde tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli ile yanındaki kuzeni gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da evinin önünde tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli ile yanındaki kuzeni gözaltına alındı.

İddiaya göre, K.E. (31) ile kuzeni K.E. (19), Kocatepe yolu Kümevleri Mevkisi'nde husumetlisi M.Ö'yle (40) konuşmak için evine gitti.

Kapıyı açan M.Ö'nün babası Ş.Ö. (65), gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Sesleri duyarak kapıya gelen M.Ö. ile yeğeni C.Ö. (54) de tartışmaya dahil oldu.

Kavgaya dönüşen olayda K.E. (31), yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Ö. ile C.Ö. yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli ve kuzeni gözaltına alındı, suç aleti tüfeğe el konuldu.