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        Afyonkarahisar'da "Yüzüncü Yılda Yüz Başarılı İnsan" için ödül töreni düzenlendi

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, "Yüzüncü Yılda Yüz Başarılı İnsan" için düzenlenen ödül törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:49
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        Afyonkarahisar'da "Yüzüncü Yılda Yüz Başarılı İnsan" için ödül töreni düzenlendi
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        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, "Yüzüncü Yılda Yüz Başarılı İnsan" için düzenlenen ödül törenine katıldı.

        Afyonkarahisar İnternet Gazetecileri Cemiyeti tarafından Selçuklu Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ödül törenine, kentteki siyaset, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Keklik, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılının büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Buradaki programda cumhuriyet kutlamalarının özel bir etkinliği olduğunu aktaran Keklik, organizasyonuna gerçekleştiren basın mensuplarına teşekkür etti.

        Yapılan konuşmaların ardından kentte alanlarında başarılı 100 kişiye plaket verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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