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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kuruma destek olan hayırsever vatandaşlara plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:08
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kuruma destek olan hayırsever vatandaşlara plaket verildi.

        Başhekimi Abdul Fettah Nur, değerlendirme toplantısında yaptığı sunumda, hastanede yürütülen hizmetleri her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

        Değerlendirme toplantısı sonrası hayırsever vatandaşlara plaket takdim edildi.

        - Sandıklı'da doğaseverler yılkı atlarını görüntüledi

        Sandıklı'da Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) üyeleri, Kumalar dağına yaptığı gezide yüzlerce yılkı atını görüntüledi.

        Grup lideri Asım Yıldız, atların doğaya ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

        Atların yanlarında yeni yavru tayları da görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yıldız, "Son yıllarda hızla artan popülasyonu ile yılkı atları doğaseverleri kendisine çekmeyi başarıyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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