Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kuruma destek olan hayırsever vatandaşlara plaket verildi.

Başhekimi Abdul Fettah Nur, değerlendirme toplantısında yaptığı sunumda, hastanede yürütülen hizmetleri her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

Değerlendirme toplantısı sonrası hayırsever vatandaşlara plaket takdim edildi.

- Sandıklı'da doğaseverler yılkı atlarını görüntüledi

Sandıklı'da Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) üyeleri, Kumalar dağına yaptığı gezide yüzlerce yılkı atını görüntüledi.

Grup lideri Asım Yıldız, atların doğaya ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Atların yanlarında yeni yavru tayları da görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yıldız, "Son yıllarda hızla artan popülasyonu ile yılkı atları doğaseverleri kendisine çekmeyi başarıyor." dedi.