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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:42
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu kent merkezindeki adresinde yakalanan FETÖ hükümlüsünün, örgütün sözde dershane, okul ve yurt sorumlusu olarak görev yaptığı ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

        M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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