Dünyaya gözlerini 29 haftalıkken açan ikizler ilk yaşlarını kutladı

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da 29 haftalıkken 1 kilo 700'er gram ağırlığında hayata gözlerini açan, zorlu yoğun bakım sürecini uygulanan tedavi ve ailesinin çabasıyla atlatan ikizler Hamza ile Kadir Adak, ilk yaşlarını kutladı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan, ikiz bebekleri olacağını öğrendiklerinde büyük mutluluk yaşayan Bulut (24) ile İklim Adak (21) çifti, bebeklerinin 29 haftalıkken dünyaya gelmesiyle endişeli bir süreç geçirdi.

Hamza ve Kadir ismi verilen, hayati riskleri bulunan 1 kilo 700 gramlık bebekler, akciğerleri gelişmediği için tedavi altına alındıkları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde entübe edildi.

Uygulanan tedavinin yanı sıra bebeklerin kilo alması ve enfeksiyonlara karşı korunması için düzenli anne sütü verildi.

Anne sütünün desteğiyle ölümle sonuçlanan hastalıklardan korunması sağlanan, akciğer sorunlarının önüne geçilen, bağışıklık sistemleri güçlü tutulan ikizler, bir aylık yoğun bakım sürecini başarıyla atlatarak 2 kilo 500'er gramlıkken taburcu edildi.

Doktor tavsiyesiyle anne sütü almaya devam eden kardeşler, kontrolleri hala devam etse de 1 yaşlarına sağlıklı şekilde ulaştı.

- Anne sütünün gücüne hep inandılar

İklim Adak, AA muhabirine, dünyaya gelen bebeklerini kaybetme korkusuyla günlerce uykusuz kaldıklarını söyledi.

Hayati tehlikeleri bulunan bebeklerini hayatta tutabilmek için hem kendilerinin hem de doktorların ellerinden geleni yaptığını aktaran Adak, bu süreçte özellikle erken doğan bebekler için en iyi ilacın anne sütü olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Bu yüzden üzülüp sütünün kesilmemesi için eşinin çocuklarının sağlık durumuyla ilgili bazı şeyleri kendisinden sakladığını anlatan Adak, şöyle konuştu:

"Hep pozitif şeyler düşünmeye çalıştık. Moralimizi yüksek tutup, bebeklerimin yeterince beslenmesine kendimi adadım. Tedavi sürecinde evimden 3 saate bir bebeklerim için süt sağıp getiriyordum. Taburcu olduktan sonra 6 ay daha anne sütüyle besledim, mama kesinlikle vermedim. Hala bebeklerime anne sütü veriyorum. Biz hep iyimser düşünmeye çalıştık. Çocuklarımızın yaşayacağına inandık. Doktor ve hemşireler, bana da çok destek oldu. Moralimi yüksek tutmak için çaba gösterdiler."

- Anne sütü konusunda eğitim verildi

Adak, bebeklerle ilk günden beri ilgilenen yenidoğan servisi hemşiresi Fatma Erkekli de yoğun bakımdaki prematüre bebeklerin sürekli anne sütüyle beslenmesine özen gösterdiklerini kaydetti.

Bu süreçte annelerin hep yanında olduklarına dikkat çeken Erkekli, "Kadir ve Hamza bebekler de prematüre olarak doğdular. Annelerine sürekli anne sütü konusunda eğitimler verdik. Tedavi süreçlerinde bebekleri sürekli anne sütüyle besledik. Zorlu bir süreçti ama doktorların önerileri ve ailenin desteğiyle bebekleri sağlıklarına kavuşturduk. Aslında bu bir ekip işi oldu. Şimdi bebekleri sağlıklı şekilde görmek çok güzel bir mutluluk."diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Duygu Gümüş Oğuz da prematüre bebeklerin hayatları boyunca özel hastalar olduğunu, 2 yaşlarına kadar yakın takip gerektiğini belirterek, mevcut gelişimleri güzel olan Kadir ile Hamza ile de yakından ilgilendiklerini ifade etti.