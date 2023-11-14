Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        A.S, (34) idaresindeki 43 HA 648 plakalı kamyon, Saraydüzü mevkisinde K.Ç'nin (45) kullandığı 03 BH 943 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki M.Y, (30) yaşamını yitirdi, sürücüler ile araçlardaki R.Ç. (17) ve H.T, (41) yaralandı.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü K.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Dünyaya gözlerini 29 haftalıkken açan ikizler ilk yaşlarını kutladı
        Dünyaya gözlerini 29 haftalıkken açan ikizler ilk yaşlarını kutladı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yara...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yara...
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Afyonkarahisar'da halk ekmek fabrikası açılışın...
        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Afyonkarahisar'da halk ekmek fabrikası açılışın...
        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşmas...
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da teşkilat buluşmas...