Afyonkarahisar'da eski askerler, katıldıkları düğünde "Komando Marşı"nı söyledi

Kayseri'de 1. Komando Tugayı'nda yaklaşık 40 yıl önce vatani görevini yapan 30 eski "mavi bereli", Afyonkarahisar'daki asker arkadaşlarının oğlunun düğününde hep birlikte "Komando Marşı"nı söyledi.

"Mavi bere" giymiş 30 eski asker, 1983-1984 yıllarında vatani görevini birlikte yaptıkları Ergün Yıldırım'ın oğlunun, Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki evlenme merasimine katıldı.

Eski askerler, düğünde hem eğlendi hem de birlikteliklerinin sembolü "Komando Marşı"nı gururla okuyarak hasret giderdi.

Ergün Yıldırım, oğlunun nikah töreni sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı illerinden düğüne katılan asker arkadaşlarıyla yaklaşık 40 yıl önce Kayseri'de aynı koğuşta kaldıklarını ve aynı karavanaya kaşık salladıklarını kaydetti.

Oğlunun düğününde asker arkadaşlarını görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradaki arkadaşlarımın hepsi 1984 yılında terör örgütüyle de mücadele etmiştir. Beni çok heyecanlandırdılar. Asker arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun askerde 'mavi bere' takan herkese selam gönderiyoruz."

- "Mavi bere simgemiz"

Giresun'dan düğüne katılan eski asker Cengiz Yüksel de 40 yıl önce Kayseri'de birlikte askerlik yaptığı arkadaşının oğlunun düğününde bulunmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Asker arkadaşlarıyla sürekli bir araya gelmeye çalıştıklarını aktaran Yüksel, "Düğüne de hepimiz paraşütçü komandoların simgesi mavi bereyle katıldık. Her zaman da bunu takmıyoruz. Bu mavi bereleri de düğün için özellikle taktık." dedi.

İstanbul'dan düğüne katılan Erhan Turaneli de Türkiye'nin gözbebeği Kayseri 1. Komando Tugay'ında askerlik yapanlar için mavi berenin önemine değindi.

Önder Yavaş da 40 yıl önce Kayseri'de başlayan asker arkadaşlarıyla dostluklarının halen ilk günkü gibi devam ettiğini ve vatan için kendilerine verilecek göreve her zaman hazır olduklarını ifade etti.