Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

B.A.C, idaresindeki 34 SG 5783 plakalı otomobil, Afyonkarahisar -Konya kara yolunun 10. kilometresi Salar Kavşağı'nda M.Ş'nin kullandığı 03 AEG 677 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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