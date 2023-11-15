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        Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:47
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        Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        B.A.C, idaresindeki 34 SG 5783 plakalı otomobil, Afyonkarahisar -Konya kara yolunun 10. kilometresi Salar Kavşağı'nda M.Ş'nin kullandığı 03 AEG 677 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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