Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan puhu kuşu ile kartal doğaya bırakıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tedavileri tamamlanan puhu kuşu ile kartal doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen kuşlar, doğa koruma ekiplerince Akdağ'a götürüldü.

Kuşlar, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ile doğa koruma ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan bölgede, yaklaşık 300 de keklik salındı.

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