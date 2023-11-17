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        Afyonkarahisar'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:20
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        Afyonkarahisar'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hattat Karahisar Mahallesi'nde E.Ş'nin üzerinde 21 peçeteye emdirilmiş bonzai ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkça sorgulanan zanlı, daha sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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