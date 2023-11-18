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        Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:47
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        Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, son iki yıla ait trafik kazalarından bazılarının görüntülerini paylaştı.

        Kazaların çoğunun, geçiş önceliği, dönüş, şerit izleme ve değiştirme, kırmızı ışık ihlali gibi kurallara uyulmadığı için meydana geldiği tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün paylaşımında, "Trafik kuralları hayat kurtarır." ifadesine yer verildi.

        Kentte, bu yıl 10 ayda 15 ölümlü, 2 bin 653 yaralamalı kaza meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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