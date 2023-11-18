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        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

        Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:34
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        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı yayalar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Rüzgarın dükkanların önündeki bazı reklam tabelalarını devirdiği görüldü.

        Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kentin bazı ilçelerinde de sağanak etkili oldu.

        Galeri
        Galeri

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