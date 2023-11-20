Afyonkarahisar'da bir kamyonette çıkan yangında beyaz eşyalar zarar gördü

Afyonkarahisar'da hareket halindeki beyaz eşya yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 AJ 868 plakalı kamyonette bulunan beyaz eşyalar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) kavşağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, bazı beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.