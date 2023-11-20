Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kamyonette çıkan yangında beyaz eşyalar zarar gördü

        Afyonkarahisar'da hareket halindeki beyaz eşya yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir kamyonette çıkan yangında beyaz eşyalar zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da hareket halindeki beyaz eşya yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 AJ 868 plakalı kamyonette bulunan beyaz eşyalar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) kavşağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, bazı beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Dinar'da firari hükümlü yakalandı
        Dinar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobillin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobillin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu