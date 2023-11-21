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        Bakan Özhaseki, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dün bize paramızla silah vermeyenler, şimdi bizden İHA, SİHA almak için kuyruğa giriyorlar. İHA'larımız, SİHA'larımız, envaiçeşit savaşacağımız aletleri de kendimiz yapıyoruz. Bunu dışarılarda gözümüz olduğu için değil, sadece bağımsız yaşayalım diye yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:34 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:48
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        Bakan Özhaseki, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dün bize paramızla silah vermeyenler, şimdi bizden İHA, SİHA almak için kuyruğa giriyorlar. İHA'larımız, SİHA'larımız, envaiçeşit savaşacağımız aletleri de kendimiz yapıyoruz. Bunu dışarılarda gözümüz olduğu için değil, sadece bağımsız yaşayalım diye yapıyoruz." dedi.

        Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti ailesindeki herkesin alnının açık olduğunu ve başını dik tutabileceğini söyledi.

        AK Parti olarak Cumhuriyet tarihi boyunca göreve gelen hükümetlerin yaptıkları hakkında kötü bir şey söylemediklerini dile getiren Özhaseki, "Allah hepsinden razı olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Onların yaptıklarının birkaç mislini biz 20 senede yaptık, her bir alanda." ifadesini kullandı.

        Özhaseki, Türkiye'de sağlık ve ulaştırma alanında yapılan çalışmaları ve yatırımları anlattı.

        AK Parti iktidarları döneminde özgürlüklerin sonuna kadar genişletildiğini vurgulayan Özhaseki, "Bizler yurt dışına gittiğinde ezilen başbakanları, cumhurbaşkanlarını gördüğümüz zaman içimiz acıyordu. Biz hatta o giden arkadaşlara oy da vermemiştik. Benim milletimi temsil eden insan dik durmalıydı. Şimdi Cumhurbaşkanı'mız gidiyor. Onlarla görüşürken ne halde görüyorsunuz onu. Türk insanına yakışan bir lider gibi dimdik duruyor ve onlara da gereken her şeyi yüzlerine söylüyor." diye konuştu.

        Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 200'e yakın devlet temsilcisinin bulunduğu Birleşmiş Milletlerde katılımcıların gözlerine baka baka "Daha adil bir dünya mümkündür." dediğini hatırlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında "one minute" dediğinde Türkiye'de bazılarının kuyruklarının titrediğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Ne yapıyor ya bu adam, eyvah, başımız belaya girecek, diyorlardı. Şimdi ne kadar büyük bir zulüm olduğunu herkes görüyor değil mi? İnsanlıktan nasibini almamış katiller, küçücük yavruları öldürüyorlar. Azıcık şurada insafı ve vicdanında titreme sesi olan herkesin ağlaması lazım gördüğü manzaralara. Anneler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. 'Ateşkes' bile diyemiyorlar. Diyemeyenler kimler? ABD, Avrupa Birliği ülkeleri. Bunlar bizim iyiliğimizi istemiyor ki zaten. Senelerdir, PKK'yı kim destekliyor zannediyorsunuz? Türkiye'nin bölünmesini kim istiyor zannediyorsunuz senelerdir? Elhamdülillah, bunlara karşı da bir taraftan mücadele vermeye devam ediyor."

        Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda İsrail'in yaptığı zulme karşı bütün dünya devletlerini ayağa kaldırmak ve onlar üzerinde baskı kurabilmek, dünya kamuoyunu uyarabilmek için uğraşan tek lider olduğunu ifade etti.

        - "254 milyar doları yakaladığımız bir ihracatımız var"

        Özhaseki, zorluklar içinde Türkiye'yi büyütmeye devam ettiklerini ve yatırımları takip ettiklerini vurguladı.

        Savunma sanayinde 75 milyar dolarlık çok büyük bir bütçe olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

        "Dün bize paramızla silah vermeyenler, şimdi bizden İHA almak için, SİHA almak için kuyruğa giriyorlar. Tankımızı, tüfeğimizi üretiyoruz. Her türlü aracımızı yapıyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız, envaiçeşit savaşacağımız aletleri de kendimiz yapıyoruz. Bunu dışarılarda gözümüz olduğu için değil, sadece bağımsız yaşayalım diye yapıyoruz. Düşmanlarımıza korku vermek için yapıyoruz. Yüzde 80'e yaklaşmış bir yerlilik oranı. Allah'a hamdolsun. 254 milyar doları yakaladığımız bir ihracatımız var. Kendi milli aracımızı kendimiz yapıyoruz şimdi. Bunca zorlukların içerisinde oluyor bunlar. O yüzden hepimizin yine bu birlik içerisinde hareket edip ve bu gayretle sonuna kadar da gitmemiz gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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