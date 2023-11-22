Afyonkarahisar'da 590 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da kamyonetinde 590 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta 590 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Sürücü İ.T'ye adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.