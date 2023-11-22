Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" verildi
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Adliyesine, "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" plaketi takdim etti.
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Adliyesine, "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" plaketi takdim etti.
Korkmaz, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra Korkmaz ile Karabacak, adliyeye yapılan bebek bakım ve emzirme odasını inceledi.
Korkmaz, Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" plaketi takdim etti.
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