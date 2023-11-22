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        Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" verildi

        Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Adliyesine, "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" plaketi takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:49
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        Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" verildi
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        Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Adliyesine, "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" plaketi takdim etti.

        Korkmaz, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Korkmaz ile Karabacak, adliyeye yapılan bebek bakım ve emzirme odasını inceledi.

        Korkmaz, Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" plaketi takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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