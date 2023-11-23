Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Erenler Mahallesi'nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 34 peçeteye emdirilmiş bonzai, bir miktar metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda A.A, R.Ç. ile C.G.A, gözaltına alındı.
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